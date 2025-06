La Polizia di Stato è intervenuta in una zona del centro cittadino allertata dal 118 che stava medicando una donna sanguinante, classe 99’, di nazionalità rumena, che aveva riportato gravi ferite ad un occhio e in particolare, la rottura del bulbo oculare e lacerazione completa delle palpebre.

Il fatto lo scorso 4 maggio e, dopo il primo intervento delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il personale della Squadra Mobile di Bologna ha ricostruito il contesto in cui si sono verificate le gravi lesioni: la donna, in compagnia di due conoscenti, presso i giardini di Piazza Lucio Dalla, aveva avuto un grave alterco con un’altra donna che, in tale circostanza, l’aveva colpita al viso con una bottigliata. La ragione della lite sarebbe da ricondurre ad una asserita fornitura di stupefacente di scarsa qualità.

Le indagini della Squadra Mobile si sono indirizzate su una giovane donna italiana senza fissa dimora, classe 2002, con precedenti per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e la conferma è arrivata quando la donna è stata rintracciata e compiutamente identificata dagli uomini della Polizia Ferroviaria pochi giorni dopo il fatto mentre, di nuovo, stava litigando con la vittima che nel frattempo era stata dimessa dall’ospedale. ”Ti acceco anche l’altro”: questa la minaccia che gli uomini della Polizia Ferroviaria hanno potuto udire nel corso della nuova lite.

Sulla scorta degli elementi raccolti nel corso delle indagini della Squadra Mobile, il GIP del Tribunale di Bologna, accogliendo la richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura della Repubblica, ha disposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna nei confronti dell’indagata; la misura è stata eseguita nella serata del 17 giugno scorso dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna.

Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza del destinatario di misura cautelare.