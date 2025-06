“Essere denunciati per aver pacificamente manifestato per i propri diritti è sbagliato.

Non conosco nel dettaglio gli accordi presi rispetto al percorso della manifestazione, ma credo che evitando l’uso della forza la Questura abbia agito con buon senso.

Sarebbe un errore però ricondurre quello che è accaduto oggi a questo, perché la radice del problema è altrove: siamo di fronte a norme volute da questo governo che limitano in modo preoccupante la possibilità di manifestare, criminalizzando il dissenso e questo è inaccettabile.

È una questione democratica che riguarda tutti e tutte, ed è necessario continuare a porre questa questione in modo deciso. Bologna sarà parte attiva di questo dibattito, invitando alla riflessione tutte le forze politiche”.