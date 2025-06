Ieri mattina, la Polizia di Stato di Modena ha proceduto, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, all’accompagnamento di due cittadini georgiani di 28 e 37 anni presso il CPR – Centro Rimpatri di Ponte Galeria (Roma), da dove verranno definitivamente rimpatriati nei prossimi giorni.

La notte del 18 giugno scorso, intorno alle ore 23.00, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio ha intimato l’alt a un’autovettura che stava percorrendo viale Ciro Menotti. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato la marcia con il verosimile intento di eludere il controllo di Polizia. Una volta svoltato in viale Monte Grappa ha aumentato drasticamente la velocità per poi imboccare viale Bonaccini e incurante della segnaletica stradale di precedenza e dei semafori rossi ha svoltato a destra in via Emilia est, quindi in via Crespellani per raggiungere via Divisione Acqui e terminare la marcia nel piazzale delle piscine Pergolesi, sempre inseguito a breve distanza dalla Volante.

I due cittadini georgiani sono stati denunciati, oltre che per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia, anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere, in quanto all’interno del veicolo sono state rinvenute due paia di forbici con l’estremità della lama modificata. I due uomini erano altresì in possesso di due patenti di guida false, sottoposte a sequestro penale. Per il veicolo, con targa polacca, è stato disposto il fermo amministrativo.