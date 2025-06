Sono iniziati questa settimana i lavori per il ripristino dell’argine del Canale della Botte al chilometro 9+600 della SP 12 “Basso Reno”, tra Galliera Antica e l’impianto di sollevamento Crevenzosa, nel territorio del Comune di Galliera. Il dissesto, su un fronte di circa 100 metri, si è manifestato dopo le intense precipitazioni di marzo 2025, e ha costretto alla chiusura della strada a partire dall’inizio di maggio. Il canale è di competenza della Bonifica Renana, ma l’argine è stato dato in concessione alla Città metropolitana di Bologna per farci passare sopra la strada.

I lavori, progettati dai tecnici della Città metropolitana con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, saranno eseguiti dalle ditte aggiudicatarie dell’Accordo quadro di manutenzione stradale, costeranno complessivamente 200.000 euro e termineranno entro il mese di luglio.

“Le risorse per intervenire sono temporaneamente finanziate dall’Avanzo di Bilancio della Città metropolitana di Bologna, in attesa della revoca dei tagli ai fondi ministeriali annuali previsti nel decreto milleproroghe”, commenta Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade.