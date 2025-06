Una panchina completamente divelta dal terreno, rifiuti abbandonati e un fuoco acceso: vandali all’interno del Parco Belpoggio alla Ponticella, frazione di San Lazzaro di Savena.

Presumibilmente nella notte tra martedì e mercoledì scorso qualcuno si è introdotto all’interno dell’area verde nata nel 2010 in seguito ad una collaborazione tra WWF Bologna e il Comune di San Lazzaro per accendere un falò con annessa consumazione di cibo. Una panchina è stata sradicata dal terreno e avvicinata a una zona dove si trovano delle altre panchine e un tavolo in legno. Qui i vandali hanno consumato una cena, lasciando poi residui di cibo e cartoni sparsi nel parco che al suo interno contiene elementi dal forte valore naturalistico visto fa parte della Rete Natura 2000 ed è designato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS).

Ad accorgersi dell’atto vandalico uno dei volontari del WWF che gestiscono il parco e che hanno immediatamente allertato la Polizia Locale.

“Quello che è accaduto al Parco Belpoggio è frutto di un comportamento incivile, uno sfregio alla cittadinanza, all’amministrazione e al WWF che con competenza, amore e passione gestisce uno dei parchi cittadini più belli e naturalistici del nostro territorio – commenta la Vicesindaca e Assessora alla sicurezza Sara Bonafè -. Un episodio molto grave che poteva arrecare danni incalcolabili visto che è stato addirittura acceso un falò in un’area protetta. Per questo ci stiamo già mobilitando con il gestore delle telecamere per verificare la fattibilità di installare un impianto di videosorveglianza di contesto, per prevenire e contrastare episodi di questo genere. Inoltre la Polizia Locale ha già predisposto un concentramento dei controlli in quella zona proprio per prevenire che spiacevoli episodi come quello dell’altra notte possano ripetersi in futuro. Nel frattempo invitiamo come sempre i cittadini e le cittadine a contattare la nostra Polizia locale per segnalare eventuali episodi di questo tipo”.