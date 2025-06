Sono stati 78 i veicoli controllati e tre le sanzioni elevate per guida in stato di ebbrezza accertate dagli agenti di Polizia locale di Modena durante il servizio di controlli mirati antialcol svolto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, durante il quale sono stati rilevati anche altre infrazioni. L’attività si è concentrata maggiormente sulle aree del centro e della movida notturna.

Questa tipologia specifica di controlli rientra tra quelle attività istituzionali del Comando di via Galilei ciclicamente riproposte in periodi e giorni di maggior presenza di veicoli in orari notturni, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Prossima campagna mirata prevista tra venerdì 27 e sabato 28 giugno.

Nel dettaglio, in via Caduti in guerra sono stati controllati 52 veicoli, i conducenti dei quali sono stati sottoposti al pretest qualitativo, con due automobilisti risultati positivi, ma al di sotto del limite (per procedere con l’accertamento e relative sanzioni, infatti, il quantitativo di alcol, in caso di conducenti ordinari, deve superare 0.50 grammo per litro). Sono state invece sette le sanzioni per altre fattispecie: due riguardanti l’omesso uso delle cinture si sicurezza (sanzione amministrativa di 83 euro, 58.10 euro con pagamento ridotto, e decurtazione di 5 punti dalla patente); due conducenti multati per circolazione veicolo sprovvisto di revisione (sanzione di 173 euro, 121.10 euro con pagamento ridotto, e sospensione dalla circolazione per il veicolo fino all’effettuazione della revisione); due automobilisti multati per velocità non adeguata (sanzione di 116 euro, con 81.20 con pagamento ridotto, e decurtazione di 5 punti dalla patente) e, infine, sanzionato un guidatore per omessa segnalazione di manovre del veicolo (multa di 56 euro, 39.20 euro con pagamento ridotto, e decurtati due punti dal documento di guida).

Il secondo blocco di controlli è stato effettuato in zona via Emilia Ovest/via Rosmini con 26 veicoli sottoposti ad accertamenti e cinque conducenti risultati positivi ai pretest qualitativi (due dei quali, però, al di sotto del limite di 0.50). Per quanto riguarda i conducenti sanzionati, due erano alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0.8 grammo per litro, collocandosi quindi nella prima fascia di gravità individuata dalla legge. Si tratta, rispettivamente, di un 35enne, residente in provincia, alla guida di una Ford, e di un 28enne, residente in provincia, alla guida di una Peugeot. Ai due conducenti è stato contestata la violazione di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che ha fatto scattare il ritiro della patente e una sanzione di 543 euro. Denunciato, invece, un automobilista 52enne, residente in provincia, che guidava la propria Renault con un tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1.5, collocandosi quindi nella seconda fascia di gravità individuata dalle norme. Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a carico dell’automobilista (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno. Le sanzioni per i tre conducenti potranno essere anche aumentate da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7).

Infine, sono state elevate tre sanzioni, di cui due per veicoli in circolazione con dispositivi non funzionanti (sanzione pari a 87 euro, 60.90 euro con pagamento ridotto), e una multa per mezzo in circolazione privo di revisione (sanzione di 173 euro, 121.10 con pagamento ridotto).