Mercoledì 25 giugno alle ore 18.15, presso l’Auditorium della scuola Palmieri di Magreta, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Medici di medicina generale: l’assegnazione delle zone carenti”. L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire il funzionamento della professione di medico di medicina generale, le modalità organizzative previste dal sistema sanitario, e per fare il punto su quanto è stato fatto sul territorio nei mesi scorsi per affrontare la carenza di professionisti nelle frazioni.

All’incontro interverranno il Sindaco di Formigine Elisa Parenti, il Presidente della Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna Gian Carlo Muzzarelli, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Modena Carlo Curatola, la Direttrice del Distretto di Sassuolo dell’Azienda USL di Modena Federica Ronchetti e la Direttrice del Dipartimento Cure primarie del Distretto di Sassuolo Anna Franzelli.

Dichiara il Sindaco Elisa Parenti: “Siamo consapevoli delle difficoltà che incontrano i cittadini delle frazioni che hanno visto la chiusura di alcuni ambulatori di medicina generale, situazione che riguarda tutto il territorio italiano e che dipende in buona parte dalla necessità di una riforma nazionale che si attende da tempo. Pur non avendo competenze dirette in materia sanitaria, come amministrazione comunale stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un dialogo costante con l’Azienda USL di Modena. I medici di medicina generale sono liberi professionisti convenzionati con il sistema pubblico e hanno autonomia nella scelta della sede e dell’organizzazione del proprio lavoro. L’Azienda USL ha espletato in queste settimane nuove procedure di selezione e speriamo che diano risultati concreti a brevissimo. Nel frattempo, per venire incontro alle difficoltà segnalate da molti cittadini, abbiamo attivato un servizio di trasporto (a chiamata e a basso costo) in collaborazione con le associazioni Astro e Auser. Il servizio, rivolto a chi non può raggiungere autonomamente gli ambulatori di Formigine, è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Per richiederlo è necessario contattare direttamente le associazioni, che verificheranno disponibilità e modalità di organizzazione”.