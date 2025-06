Il 23 giugno il sindaco di Scandiano ha fatto il suo ingresso in Consiglio Comunale accolto da un gruppo speciale di giornalisti… in erba! Sono stati i bambini delle sezioni A ed E della Scuola dell’Infanzia Statale “I Gelsi” – guidati dall’insegnante Silvia Olivieri – a trasformare l’aula consiliare in un vivace studio televisivo, con ben 40 piccoli cronisti di età compresa tra i 5 e i 6 anni.

I mini-intervistatori, armati di foglio e matita, hanno rivolto al Sindaco una serie di domande “senza filtro”, in perfetto stile inquisitorio. Dopo un timido saluto (“Stai bene? Come va?”), i quesiti sono diventati sempre più “incalzanti”: dal curioso “Hai pagato per diventare Sindaco?” all’incredibile “È vero che scrivi al computer l’elenco di tutte le persone della città?”, fino alle richieste di chiarimento sulla vita privata.

«Dove mangi? Dove dormi? Dove ti lavi? Dove ti vesti?», hanno chiesto in coro, prima di domandare se la sua auto fosse una Ferrari scintillante. Non hanno risparmiato neanche la moda: «Sindaco, ma che colore le metti le camicie?».

Tra un sorriso e una battuta (“Il mio capo è la Legge?”), i bambini hanno esplorato ogni aspetto del lavoro istituzionale e della vita quotidiana del primo cittadino. Il Sindaco – visibilmente divertito – ha risposto con pazienza a tutte le curiosità, svelando i segreti del “suo lavoro” e incoraggiando il futuro “parlamento di piccole idee”.

Un’iniziativa originale, che ha trasformato la didattica in un’esperienza dal vivo e ha avvicinato i più piccoli alle istituzioni, ricordando a tutti che la vera democrazia inizia con il coraggio di «chiedere, sempre».