Nei pressi di un bar del centro di Reggio Emilia, in piena notte, due uomini di origine nordafricana, di 23 e 25 anni, sono stati notati da una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri mentre bivaccavano all’esterno del locale. Il loro atteggiamento ha destato sospetti nei militari, che hanno quindi deciso di fermarsi per effettuare un controllo.

Durante il controllo, uno dei due uomini ha tentato di disfarsi di alcuni oggetti gettandoli a terra, ma i militari sono riusciti a recuperarli immediatamente. Si trattava di un pacchetto di sigarette e di una scatola metallica, all’interno della quale erano nascosti dieci involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo superiore a 7 grammi.

Inoltre, entrambi gli uomini hanno consegnato spontaneamente ai carabinieri due coltelli a serramanico. Per questi motivi con l’accusa di porto abusivo di armi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, entrambi gli uomini, mentre solo il 23enne veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto il 21 giugno scorso.