Da anni l’Associazione di promozione sociale Effetto Notte anima l’estate casinese con il cartellone di eventi “Intrecci – Sentieri tra arte e natura”, che giovedì sera, 26 giugno, vede prendere il via la sesta edizione.

Una ricca serie di appuntamenti che si snoderanno tra il centro di Casina, in particolare il Parco Pineta, e altre location del territorio casinese che si intendono valorizzare. Il cartellone, che vede il patrocinio del Comune, vanta proposte per tutte le età che proseguiranno fino al 22 agosto: si andrà dal teatro, alla musica, serate letterarie, momenti dedicati a ragazzi e bambini. Il primo appuntamento ad esempio è uno spettacolo di teatro per ragazzi: giovedì sera, 26 giugno alle ore 21.30 nell’anfiteatro del Parco Pineta per la Rassegna “Baracca e burattini”, la compagnia Strada San Germano presenta “Un nonno in cortile”. Altra serata dedicata a ragazzi e ragazze, nello specifico dagli 11 ai 16 anni, è la “cena con delitto” in programma sabato, 28 giugno, dalle 19.30 nell’ex bocciodromo sempre al Parco Pineta, a cura di Galline Volanti Aps, che in ogni loro presenza a Casina hanno sempre registrato grandi successi.

Nel mese di luglio gli appuntamenti si apriranno giovedì 3, con il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi: alle 21.30 nell’anfiteatro del Parco Pineta “Il cielo nascosto”, letture e riflessioni letterarie proposte dallo scrittore Emanuele Ferrari. Il titolo di questa prima serata sarà “Stati di luogo. Isole: dell’arco e della lira”. Non mancheranno gli assaggi di cocktail a cura di Andrea Costoli.

Un ruolo importante nel programma di quest’anno lo avranno i docufilm: si comincia giovedì 10 luglio alle ore 21.30 nell’ex bocciodromo del Parco Pineta con “La valle ferita. Torrente Enza, tra dissesto idrogeologico e crisi climatica”, documentario di Alessandro Scillitani; il 18 agosto, stesso orario e stessa location, sarà la volta de “L’umanità dell’errore, il confine tra artificio e natura nell’era dell’intelligenza artificiale”, docufilm a cura del Collettivo Frame.

Domenica 20 luglio tornano le Galline Volanti, con un evento alla scoperta di una delle borgate più affascinanti, e forse meno conosciute del territorio casinese: dalle ore 17.30 a Montale di Pianzo

“Monta-le-parole”, tessiture di poesie nel borgo.

Altri due docufilm verranno proposti nei giorni seguenti, di nuovo al Parco Pineta (ore 21.30): giovedì 24 luglio “I miei sette padri” di Liliana Davì, con la partecipazione alla serata di Adelmo Cervi, che di fatto è il protagonista dell’opera, incentrata sul padre Aldo, uno dei sette fratelli Cervi; venerdì 25 luglio invece una serata speciale, il film-concerto “1.200.000 passi – In viaggio con Paolo Rumiz”, con Alessandro Scillitani regista e voce narrante, Marco Macchi al pianoforte, Tommi Prodi alla chitarra, Stefano Ferrari al violino e Mimmo Fontana alle ritmiche. Un documentario che ripercorre dieci anni camminati insieme, un diario di racconti a passo lento, che parte dall’abbandono delle montagne di Aspromonte, ripercorre il leggendario viaggio in Topolino sui Monti naviganti, naviga il grande fiume Po.

Secondo appuntamento con Emanuele Ferrari e “Il cielo nascosto” giovedì 31 luglio (ore 21.30), con una serata intitolata “Abissi: nascita della filosofia e libero arbitrio”, che vedrà la partecipazione di Ivano Filippi, appassionato praticante di sport di endurance quali maratone, granfondo di nuoto e di ciclismo, gare di triathlon: ha attraversato a nuoto lo Stretto di Gibilterra, le Bocche di Bonifacio e ha tentato l’attraversata del lago di Loch Ness. Anche in questa occasione assaggi di vini e cocktail a cura di Michele Bonilauri e Andrea Costoli.

Un ruolo importante nell’edizione Intrecci 2025 lo avrà anche la musica live, come ormai da tradizione: domenica 3 agosto alle ore 18 ad esempio, al Parco Pineta è in programma un aperitivo musicale con i Lagoon Acoustic Project, con Massimo Domenichini alla voce, Luca Alari alla chitarra acustica e Davide Rossi alla chitarra elettrica. Propongono un repertorio che va dal rock al blues, molto coinvolgente e di alto livello esecutivo.

Ancora un docufilm il 7 agosto: alle 21.30, al Parco Pineta, “Tassobbio, il torrente che scorre al contrario”, di Matteo Manfredini, da un idea dell’associazione Valtassobbio Aps. Una raccolta di testimonianze di una comunità appenninica affacciata sul torrente, corso d’acqua che lega la storia dei borghi della valle, collega il presente con il passato, congiunge chi racconta con chi ascolta.

Ancora grande musica sabato 9 agosto (ore 21.30 al Parco Pineta): una serata – omaggio a Pat Metheny, con Michele Bianchi alla chitarra, Giulio Corini al contrabbasso, Michele Morari alla batteria. Un live dedicato al grande chitarrista e compositore statunitense, tra i più famosi e apprezzati chitarristi jazz in attività.

Domenica 10 agosto appuntamento particolare alle ore 21: il ritrovo sarà al parcheggio del santuario del Carrobbio, per raggiungere il punto panoramico lungo il Sentiero Matildico del Volto Santo: qui Massimo Giovanardi presenterà il libro e album musicale “Destinations: canzoni per lo sviluppo del territorio e del turismo” (Mimesis Edizioni). Un lavoro che integra canzone d’autore e ricerca accademica per esplorare le principali sfide della gestione del territorio e del turismo: il potere emozionale della musica innesca un’investigazione critica delle destinazioni possibili.

Una bella camminata si terrà giovedì 14 agosto con partenza alle ore 17 dal Parco Pineta: si procederà lungo il Sentiero Matilde passando dal Lago dei Pini. La conclusione sarà con il concerto del Duo Matildico (Anna Vezzani alla chitarra, Lorenzo Munari alla fisarmonica) con musiche di Carlos Gardel, Angel Villoldo, Pedro Laurenz e i ballerini di Tango Gibo e Manu.

Venerdì 15 agosto torna l’amatissimo Concerto all’alba di Ferrragosto nella corte del Castello di Sarzano, alle 6 del mattino: suoneranno Paolo Testi (flauto) e Agatha Bocedi (arpa) ed a seguire si potrà fare yoga con Jennifer Menozzi.

Giovedì 21 agosto (ore 21.30, anfiteatro del Parco Pineta) nuovo appuntamento con “Baracca e burattini”, e in particolare con i burattini di Esther Grigoli in “Le (dis)avventure di Pippogrifo.

Ultimo appuntamento musicale venerdì 22 agosto (ore 21 al Parco Pineta): “Pink moon e altri racconti”, con Simone Romei (Des Moines) che suonerà il terzo album di Nick Drake, cantautore e chitarrista inglese noto per le sue canzoni basate sulla chitarra acustica, mentre Giorgio Galassi leggerà brani di Byron, Keats e Shelley.

Tutti gli spettacolo sono ad ingresso gratuito quando non diversamente specificato.

Afferma il presidente di Effetto Notte, Filippo Gregori: “Anche quest’anno riusciamo a proporre un cartellone molto ricco e diversificato, il cui filo conduttore è l’alta qualità di ogni appuntamento, siano essi per i ragazzi, letterari, musicali, storici. Invitiamo la comunità a partecipare alle nostre iniziative, non solo quella di Casina, ma tutta quella dell’Appennino e i tanti visitatori e turisti che trascorreranno da noi periodi della prossima estate”.