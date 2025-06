Il sindaco Massimo Mezzetti ha ricevuto in Municipio nella giornata di oggi, martedì 24 giugno, il Generale di Divisione Stefano Messina 71° comandante dell’Accademia militare di Modena, luogo simbolo della formazione dei futuri ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei Carabinieri.

L’incontro rappresenta una prima opportunità di reciproca conoscenza e confronto e si è concluso con la consegna al Generale, da parte del sindaco, del libro fotografico su Modena di Michael Grass.

Impegnato in questi giorni in alcuni appuntamenti istituzionali di benvenuto, il generale di divisione Messina ha assunto lo scorso 5 giugno il comando dell’Accademia militare di Modena, succedendo al generale di divisione Davide Scalabrin.

Il generale Messina ha ricoperto negli anni vari e prestigiosi incarichi a livello nazionale ed internazionale, sia in ambito esercito che interforze, tra i quali quelli di addetto militare presso l’Ambasciata d’Italia in Washington D.C., con accreditamento secondario in Canada e Messico (2020-2023). È stato Comandante della Brigata “Sassari” (2023-2025) e Comandante della “Joint Task Force Lebanon – Sector West”, nell’ambito dell’Operazione “Leonte XXIX” in Libano (UNIFIL agosto 2024-febbraio 2025).