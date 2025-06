Dal 28 giugno al 1 settembre, i Giardini della Rocca dei Boiardo si animano ogni lunedì e mercoledì alle ore 21.30 con film d’essai italiani ed europei, fiction di respiro internazionale e documentari, mentre la domenica è dedicata ai bambini grandi e piccoli con la selezione Cinema in famiglia. A questi 22 appuntamenti si aggiungono due repliche speciali di Lilo & Stitch – sabato 28 giugno e sabato 2 agosto – e, per concludere in grande stile, la prima visione del remake de “La Guerra dei Roses” (I Roses) in programma venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto.

Nei lunedì d’estate, voci femminili e figure emblematiche: da Fuori, emozionante ritratto di Goliarda Sapienza firmato da Mario Martone, a Io sono ancora qui con Fernanda Torres (premio Oscar), fino al toccante Vermiglio di Maura Delpero. I mercoledì alternano riflessioni sociali e sperimentazioni di genere: la fiction migrante di La città proibita, lo spettacolare musical Emilia Pérez (2 premi Oscar), il documentario tosco-emiliano La montagna magica – Il mistero di Bismantova e la commedia campione d’incassi Follemente. Due mesi nei quali, grazie alla collaborazione di Ater Fondazione e al Cinema Teatro Boiardo, saranno proiettati film per tutti i gusti, dal fiabesco all’avventura, dal dramma alla commedia.

Biglietti

– Ingresso unico: € 6

– Promo “Cinema Revolution”: € 3,5

– Prima visione I Roses: € 8 (intero) / € 6 (ridotto)

Prevendita e info

Online: Vivaticket

Teatro Boiardo: lun–mer–gio 9-12

Giardini della Rocca: lun–mer–dom dalle 20.30

Prenotazioni: tel. 0522 854 355 – info@cinemateatroboiardo.com

cinemateatroboiardo.com

«I Giardini della Rocca – dichiara il sindaco Matteo Nasciuti – sono diventati il fulcro della cultura all’aria aperta a Scandiano. Dopo il successo delle conferenze di FestivaLOVE, siamo felici di offrire un cartellone estivo del cinema che unisce qualità artistica e momenti di comunità sotto le stelle.»