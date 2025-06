Un’intera giornata di festa, condivisione e cultura per celebrare la conclusione di PASSO UNO, il progetto che per 18 mesi ha animato la Biblioteca Comunale G. Santini e coinvolto attivamente cittadini, artisti, educatori e associazioni in un percorso partecipato di valorizzazione culturale, memoria collettiva e sperimentazione creativa.

Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 10.00, Pavullo accoglie tutti i protagonisti di questo lungo e appassionato cammino in una giornata ricca di eventi pensati per raccontare e rivivere insieme le tappe fondamentali del progetto.

Il programma della giornata

Parco Ducale

Ore 10.00 – 13.00 | Giochi da tavolo con Andrea, Eugenia e Davide dell’associazione Insolita

Ore 13.00 – 15.00 | Pranzo condiviso "Porta e Mangia" con il gruppo di lavoro di PASSO UNO aperto a tutta la cittadinanza: ognuno porta qualcosa da mangiare, si condivide e si sta insieme!

Sotterranei di Palazzo Ducale

Ore 15.30 | Anteprima del documentario su Piazza delle Arcate realizzato durante il laboratorio “Documentare la memoria” – Introduzione a cura di Valentina Arena (Insolita)

Ore 16.30 | Anteprima del cortometraggio realizzato nel laboratorio "Intreccio di sguardi" condotto da Insolita e Ottomani – Introduce Roberto Paganelli (Ottomani)

Ore 17.30 | Proiezione dell'opera partecipata "Eppure sei così piccolo ma indimenticabile" di Giorgia Valmorri, artista di arte relazionale, che introdurrà personalmente il lavoro

Biblioteca G. Santini

Durante tutta la giornata, la biblioteca ospiterà postazioni video e materiali per approfondire i contenuti, i laboratori e le esperienze realizzate nel corso del progetto.

Ore 18.30 circa | Momento conviviale di conclusione per salutarsi, ringraziarsi e brindare insieme a questa esperienza condivisa.

Il commento dell’Assessore alla Cultura, Daniele Cornia:

“PASSO UNO è stato molto più di un progetto culturale: è stato un percorso umano, creativo e comunitario che ha saputo mettere al centro la Biblioteca Comunale G. Santini come luogo vivo, aperto e capace di generare partecipazione. Ringrazio di cuore tutte le persone, le associazioni, gli artisti e i cittadini che hanno lavorato con passione e dedizione a questa esperienza, in particolare Claudia Chiodi e Valentina Arena che hanno ideato, creato e portato avanti questo importantissimo progetto. È anche grazie a loro se oggi possiamo dire che la cultura a Pavullo è più forte, più vicina e più inclusiva. Invito tutti a partecipare alla giornata del 28 giugno: sarà una festa, un racconto corale e un’occasione per ritrovarsi.”

Per informazioni:

Biblioteca Comunale G. Santini

📞 Tel. 0536 29964