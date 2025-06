Nel pomeriggio di ieri, personale sanitario del 118 ha segnalato un intervento in via Vincenzo Ferrari a Reggio Emilia per una lite con presunto utilizzo di arma appuntita. Sul posto interveniva una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia. All’arrivo dei militari, veniva rintracciata una sola persona, identificata in un uomo 50enne residente a Reggio Emilia, il quale presentava una ferita da taglio all’avambraccio sinistro.

L’uomo veniva immediatamente soccorso e trasportato dai sanitari presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Reggio Emilia, dove è stato medicato. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi e non risultava in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti, la lite sarebbe avvenuta all’interno del Parco della Fonderia, situato nei pressi di via Galliano. Durante il sopralluogo effettuato dagli operanti, venivano rinvenute tracce ematiche sul terreno, compatibili con il luogo dell’aggressione. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e per identificare l’aggressore, il quale si sarebbe dileguato subito dopo l’episodio. La vittima avrebbe riferito di essere stata colpita con un oggetto appuntito nel corso della lite, i cui motivi sono attualmente al vaglio degli inquirenti.