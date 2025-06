Gli appuntamenti della vivace estate fioranese, come tradizione, a luglio e agosto, si spostano al Castello di Spezzano. Nella suggestiva atmosfera della corte, nel fresco della collina, torna anche quest’anno l’apprezzata rassegna di musica e spettacolo “Note di notte”, a cui si aggiunge, dopo il successo degli scorsi anni, anche il “Cinema sotto le Stelle”.

Saranno sei gli appuntamenti con la musica di qualità di generi diversi che faranno da colonna sonora alle serate estive fioranesi dall’ 8 luglio al 15 agosto e nove le pellicole italiane e straniere che, per dieci serate, dal 3 luglio al 7 agosto, verranno proiettate sul maxi schermo allestito nella corte, che farà da cornice a tante occasioni per ritrovarsi e stare insieme. A cui si aggiunge una serata speciale a cura di Ennesimo Film Festival.

Il ricco calendario degli eventi estivi al Castello di Spezzano è proposto dall’associazione Quelli del ’29, che gestisce il teatro Astoria, coinvolgendo altre associazioni, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e, per la rassegna “Note di notte”, con il sostegno di Fondazione di Modena nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2025”.

Durante gli eventi sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

Il cartellone di “Cinema sotto le Stelle” comincia giovedì 3 luglio con la proiezione inaugurale, ad ingresso gratuito, dal titolo “Le notti d’oro 2025”. Evento speciale di Ennesimo Film Festival dedicato ai migliori cortometraggi premiati nei festival più importanti del mondo con l’obiettivo di proporre una fotografia del cinema emergente.

Le proiezioni di tutti i film cominceranno alle ore 21.30, il biglietto è acquistabile presso la biglietteria all’ingresso del ponte levatoio dalle 20 fino ad esaurimento posti. I costi sono: 6,50 euro il biglietto intero, 5 euro il ridotto per gli under 18 e gli over 65. L’ingresso è invece gratuito per bambini sotto i tre anni e per persone con disabilità certificate. Per le pellicole italiane ed europee, collegate alla campagna del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”, il costo di ingresso è di 3,50 euro per tutte le fasce d’età. Per alcune pellicole è anche possibile acquistare i biglietti in prevendita sulla piattaforma Vivaticket.

I film in programma sono:

lunedì 7 luglio “U.S. Palmese” (Cinema Revolution)

giovedì 10 luglio “Il mio giardino persiano” – prenotazione disponibile

lunedì 14 e giovedì 17 luglio “Lilo & Stitch” – prenotazione disponibile

lunedì 21 luglio “Le assaggiatrici” (Cinema Revolution)

giovedì 24 luglio “Mission Impossible. The final Reckoning” – prenotazione disponibile

lunedì 28 luglio “Fuori” (Cinema Revolution)

giovedì 21 luglio “Il Robot selvaggio” – prenotazione disponibile

lunedì 4 agosto “Nonostante” (Cinema Revolution)

giovedì 7 agosto “La vita da grandi” (Cinema Revolution)

Gli spettacoli musicale di “Note di notte” partono invece martedì 8 luglio, alle ore 21.00, con “Sing in Swing – Made in Italy”, presentato dall’orchestra Osmann Gold. L’ingresso è libero e gratuito. A cura dell’associazione Social Arts Factory,

Seguirà martedì 15 luglio, il concerto di Filippo Graziani dal titolo “Ottanta buon compleanno Ivan”, omaggio live al padre con un trio acustico. Ingresso a pagamento (15 euro), acquistabile sul posto o in prevendita online su Vivaticket.

Martedì 22 luglio tocca ai Gypsinduo (Giò Stefani e Claudio Ughetti) con il loro “Traditional tour” che tra musica, poesie e balli ricorda le tradizioni del mondo e del territorio. A cura dell’associazione Preludio APS. Ingresso libero.

Il 29 luglio arriva al Castello di Spezzano la brillante comicità di Maria Pia Timo, con il divertente spettacolo “Enciclopia”. Ingresso a pagamento (15 euro), acquistabile sul posto o sul sito www.quellidel29.it.

Martedì 5 agosto, sempre alle 21, tornano i Flexus con un concerto che attraversa le loro storiche canzoni e capolavori della musica d’autore italiana, musica classica e colonne sonore. A cura dell’associazione culturale Caotica; l’ingresso è libero.

La rassegna “Note di notte” si chiude venerdì 15 agosto, alle ore 21, con il tradizionale Concerto di Ferragosto, organizzato dall’associazione Amici della Musica Nino Rota. Quest’anno sarà un omaggio alla band statunitense dei Chicago. L’ingresso è libero.

L’ingresso è come sempre fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo gli eventi si svolgono in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Per info: castellospezzano@gmail.com o 335440372.