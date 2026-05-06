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Sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi comunali, dedicati ai bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e delle prime due classi delle scuole secondarie di primo grado. Potranno essere effettuate online tramite il portale EntraNext, raggiungibile dal sito istituzionale del Comune, fino al 18 maggio 2026.

Le attività estive si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia Il Castello e la scuola primaria Luisa Guidotti. Il programma educativo sarà incentrato su attività all’aria aperta, promuovendo l’apprendimento attraverso il gioco e la condivisione, in base all’età dei partecipanti. I centri estivi si svolgeranno durante il periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche.

Le tariffe settimanali variano in base alla residenza: per i residenti il costo sarà di 70 euro per l’orario giornaliero (8.30-16.30) e di 90 euro per l’orario prolungato (fino alle 18.30); per i non residenti il costo sarà di 100 euro per l’orario giornaliero e 120 euro per l’orario prolungato. Il pasto non è incluso nella quota, ma può essere prenotato direttamente presso il Centro estivo frequentato.

Gite e uscite potrebbero comportare un costo aggiuntivo, non incluso nella tariffa settimanale.

Per ulteriori informazioni e assistenza nella compilazione delle domande, è possibile consultare il sito web del Comune di Fiorano Modenese o contattare il Servizio Istruzione tramite telefono (0536 833420), mail (scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it) o il canale Telegram dedicato.