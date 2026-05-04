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Sabato 9 maggio alle 10:00, davanti al BLA, si terrà la festa conclusiva del progetto “Viaggi Sospesi”. Coinvolgendo 70 bambini della scuola primaria Guidotti di Fiorano Modenese, il progetto, iniziato a gennaio, ha unito arte, creatività e riflessione sociale. I bambini hanno esplorato le opere di Michelangelo Pistoletto, rielaborandole con uno sguardo personale. Hanno riflettuto su temi come il lavoro minorile nell’industria tessile e l’impatto ambientale del settore moda, scoprendo l’importanza del riuso per tutelare il pianeta e migliorare le vite di molti coetanei.

Il percorso si conclude con l’installazione “Viaggi Sospesi: Il Muro”, creata collettivamente con scatole ricoperte di stracci, simbolo di condivisione. Durante l’evento saranno esposte le barchette realizzate per il concorso e premiati i vincitori. Grazie al supporto di Ceramica Caesar e del Comune di Fiorano Modenese, il progetto è stato ideato da Tina De Falco insieme alle insegnanti della scuola, con il contributo delle associazioni e amministratori locali. La mattinata sarà un momento di comunità per celebrare un’esperienza che ha portato arte, educazione e impegno sociale a incontrarsi.