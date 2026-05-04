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E’ in fase di conclusione il concorso artistico “Viaggi Sospesi”, che ha coinvolto gli alunni delle scuole primarie del Distretto Ceramico, con l’obiettivo di stimolare la creatività dei più giovani e promuovere una riflessione sui temi del viaggio, della trasformazione, della sostenibilità e dell’impegno sociale.

Classi e singoli studenti sono stati invitati a realizzare barchette artistiche utilizzando materiali a scelta, anche di recupero o riuso, ispirandosi ai temi del concorso. Le opere, frutto di un lavoro individuale o collettivo, dovranno essere consegnate venerdì 8 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso la sala al primo piano del Palazzo Astoria (con accesso da piazza Martiri Partigiani).

Saranno esposte durante un evento pubblico che si terrà nella mattinata di sabato 9 maggio, alle ore 10, presso la biblioteca comunale di Fiorano Modenese al BLA.

Una commissione valuterà gli elaborati, premiando quelli che si distingueranno per creatività, originalità e coerenza con i temi proposti.

Ai creatori delle barchette selezionate sarà assegnato un buono da utilizzare presso la libreria “Le vite degli altri” di Fiorano Modenese, con l’intento di sostenere e promuovere ulteriormente i valori della lettura e della cultura.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Francesca Bursi, l’associazione InArte e con il patrocino dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e della regione Emilia-Romagna.

“Un ringraziamento speciale e davvero sentito va a Tina de Falco dell’associazione InArte, a Caesar Ceramiche, alla scuola e a tutti coloro che hanno accompagnato questo percorso con passione e cura. Viaggi Sospesi non è solo un concorso, ma il frutto di un percorso educativo e creativo incentrato su temi importantissimi. Attraverso gesti semplici ma profondi, come dare nuova vita ai materiali e interrogarsi sul valore delle cose oltre la logica della fast fashion, questi bambini ci ricordano quanto sia importante fermarsi e guardarsi dentro. La scuola, ancora una volta, si conferma uno spazio prezioso dove nascono consapevolezza, sensibilità e futuro.”, sottolinea l’assessora alla Scuola del Comune di Fiorano Modenese, Monica Lusetti.