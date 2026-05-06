Un bilancio pesante quello dell’ultimo venerdì di controlli per la Polizia Locale di Sassuolo: tra incidenti notturni causati da conducenti ubriachi e finti commercianti d’auto, la giornata si è chiusa con denunce, sequestri e patenti revocate.
Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando una pattuglia ha intercettato un’auto con a bordo padre e figlio di nazionalità rumena. Il mezzo era privo di assicurazione e revisione. I due si sono spacciati per commercianti di veicoli usati, ma senza targhe prova o documenti. Portato in comando per il fotosegnalamento, il conducente è risultato essere un soggetto irreperibile, con precedenti penali e, soprattutto, con la patente già revocata. Mentre i Carabinieri gli notificavano atti giudiziari pendenti, per lui sono scattati il sequestro del mezzo e numerosi verbali tra cui guida senza patente.
La situazione è precipitata nella notte a causa di un incidente tra un’auto e un motociclo guidato da un minorenne. Mentre il ragazzo veniva soccorso dall’ambulanza (per fortuna con ferite non gravi), gli agenti hanno subito notato l’alterazione dell’automobilista. L’etilometro ha confermato i sospetti: tasso alcolemico tre volte oltre il limite.
L’uomo era già stato denunciato nel 2023 per lo stesso reato. Per il recidivo è scattata la denuncia penale con l’aggravante del sinistro, il sequestro dell’auto e il ritiro della patente per la revoca definitiva.