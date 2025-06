Poco prima dell’una, un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia veniva inviato su segnalazione della Centrale Operativa, presso l’abitazione di un giovane a seguito della richiesta di intervento dell’interessato che dichiarava di essere stato vittima di una rapina.

I carabinieri giunti sul posto identificavano il richiedente in un 23enne, il quale riferiva di essere stato aggredito all’interno del Parco del Popolo, nei pressi di Piazza della Vittoria, che si apprestava ad attraversare dovendo rincasare dopo aver assistito all’evento “Yoga Radio Bruno Estate”.

Accompagnato presso gli uffici dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, il giovane formalizzava denuncia-querela. In tale sede riferiva che, mentre transitava all’interno del parco, veniva avvicinato da due individui, entrambi dall’apparente età di circa 25 anni e con accento straniero: uno a bordo di un monopattino, l’altro a piedi. Quest’ultimo, con una scusa, gli afferrava la collana d’oro che portava al collo, dicendogli che, per evitare di essere derubato, avrebbe dovuto consegnare 50 euro. Subito dopo, lasciava la collana ma afferrava la vittima con forza per la camicia.

Impaurito, il giovane consegnava una banconota da 50 euro che l’aggressore gli strappava di mano. Riuscito a divincolarsi, la vittima si dava alla fuga in direzione di via Nobili, contattando il numero di emergenza 112. Mentre si trovava in quella zona, veniva nuovamente raggiunto dai due malviventi, che lo afferravano per la testa e gli sottraevano un paio di occhiali da sole, del valore di circa 300 euro, per poi darsi alla fuga.

Il giovane si rifugiava presso la propria abitazione, dove veniva raggiunto da una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile. La vittima e un testimone venivano ascoltati dai Carabinieri. Le descrizioni fornite permettevano di orientare le indagini nei confronti di due soggetti noti, sui quali venivano raccolti elementi di presunta responsabilità, tra cui il riconoscimento fotografico da parte della vittima.

Alla luce di quanto emerso i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, per il reato di concorso in rapina. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.