A Fiorano Modenese continuano gli appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie di “Evviva l’estate!”, la rassegna di giochi, laboratori, letture e spettacoli teatrali proposta dal Comune, in collaborazione con le associazioni Librarsi, Gruppo Babele e Oratorio, Quelli del ’29 e Quinta Parete.

Martedì 1° luglio c’è “Ludoteca Estate” per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni; dalle 16.30 alle 18.30, le animatrici della ludoteca comunale propongono presso il parco XXV Aprile in via Santa Caterina laboratori creativi e attività di gioco con ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso il BLA in via Silvio Pellico 9.

Mercoledì 2 luglio alle ore 21, nel parco di Villa Pace, torna la rassegna di teatro per famiglie “Incanti di stelle”, a cura dell’associazione Quelli del 29. In programma lo spettacolo di magia “Il mago Paolo e il tavolino magico” della Compagnia Gli Alcuni di Treviso. Divertimento assicurato per tutta la famiglia e gran finale a sorpresa. L’ingresso è libero e gratuito.

La rassegna “Incanti stelle” prosegue mercoledì 9 luglio con lo spettacolo di burattini e pupazzi “L’albero dei segreti” con Teatro laboratorio del Mago.

Gli spettacoli, a ingresso gratuito, si svolgeranno all’interno del parco per cui occorre portare un telo o plaid per sedersi; in caso di pioggia saranno annullati