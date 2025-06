Intorno alle ore 5.30 di questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castelnovo né Monti sono intervenuti in località Felina, lungo la Strada Statale 63, all’altezza del chilometro 72, per un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in un impatto frontale.

Secondo i primi accertamenti, a scontrarsi sono stati un’Audi A4 condotta da un 26enne residente a Villa Minozzo e una Fiat Panda alla cui guida vi era una 21enne di Castelnovo né Monti.

A seguito del violento impatto, il giovane è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore di Parma, mentre la ragazza è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Reggio Emilia. Entrambi hanno riportato gravi traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le cause esatte del sinistro sono attualmente al vaglio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che stanno effettuando i rilievi tecnici e raccogliendo gli elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul postompersonale del 118 e Vigili del Fuoco