Prende il via domani una settimana densa di appuntamenti a Sassuolo con l’ormai tradizionale appuntamento con il “Cinema sotto le Stelle” in piazzale Della Rosa che inizierà le sue proiezioni.

Cinema sotto le Stelle 2025 è promosso dal Comune di Sassuolo con Arci Modena, con il sostegno di Fondazione di Modena e il contributo di Gruppo Hera e domani, a partire dalle 21,30, inizierà con una pellicola restaurata dalla Cineteca di Bologna, ad ingresso gratuito: Per un pugno di Dollari.

Sabato 12 luglio, invece, sarà la volta di F1 (in prima visione): il costo del biglietto è di € 6.50 (intero) e € 5.00 (ridotto) per under18 e over 65. Ingresso gratuito per i bambini sotto i tre anni e persone con disabilità certificate.

Domenica 13 luglio, infine, “Follemente”,il film aderisce alla campagna “Cinema Revolution, che spettacolo l’estate” con biglietto unico a 3,50 euro, promossa dal Ministero della Cultura con Anica, Anec e Fondazione David di Donatello.

Mercoledì 9 luglio alle ore 21 in piazzale Della Rosa inizia il trittico di appuntamenti conm “Estate Della Rosa” a cura di CTG: protagonista l concerto “Alla scoperta di Morricone” con Ensemble Symphony Orchestra e il Direttore Giacomo Loprieno. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al Maestro.

Giovedì 10 luglio in concomitanza con il secondo dei “Giovedì Sotto le Stelle” arriva Julive Music Fest: una manifestazione musicale promossa dal Comune di Sassuolo, a cura di Marco Dieci, Sonus Academy e CTG, con il sostegno di Fondazione di Modena.

Su tre palchi collocati in piazzale Della Rosa, piazza Martiri Partigiani e Temple Bar, vuole musicisti, band e realtà musicali locali, con particolare attenzione al coinvolgimento di giovani talenti e artisti emergenti del Distretto Ceramico, offriranno a tutti musica e momenti di intrattenimento e arricchimento culturale di qualità.