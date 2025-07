C’è tempo fino al 31 luglio per iscriversi ai servizi scolastici comunali per l’anno 2025/2026. Le domande si presentano esclusivamente online, accedendo all’area “Scuola e nidi” del sito istituzionale del Comune di Formigine.

I genitori dei bambini e ragazzi che frequenteranno una scuola statale del territorio possono richiedere l’iscrizione ai servizi di ristorazione scolastica, prolungamento orario, trasporto scolastico e al progetto Bimbibus.

Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, oppure di una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In caso di difficoltà, è possibile ricevere assistenza nella compilazione della domanda recandosi allo Sportello del cittadino, previo appuntamento da fissare telefonicamente allo 059 416167 oppure online nella sezione “Prenotazione appuntamenti” del sito del Comune.

Le domande presentate entro il 31 luglio e in possesso dei requisiti di accesso si intendono accolte. Per il servizio di trasporto scolastico, gli utenti riceveranno prima dell’inizio dell’anno una comunicazione con la linea, la fermata e l’orario assegnato. Le domande tardive saranno collocate in lista d’attesa e valutate solo a partire dal 15 settembre, con eventuale ammissione comunicata direttamente alle famiglie. Le domande non in possesso dei requisiti, anche se presentate nei termini, saranno considerate non accolte.

Tra i servizi disponibili, si segnala il progetto Bimbibus, attivo ormai da quindici anni, che propone un’alternativa sana e sostenibile per andare a scuola a piedi, accompagnati da adulti volontari. Il progetto, rivolto ai bambini delle scuole primarie, prevede percorsi sicuri e strutturati con pettorine e cartellini di riconoscimento per tutti i partecipanti. I percorsi vengono aggiornati ogni anno in base alle iscrizioni e alla disponibilità dei volontari. Le iscrizioni sono sempre aperte e si effettuano online attraverso il portale dei servizi scolastici comunali.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il volantino informativo distribuito tramite le scuole, contattare il Servizio Istruzione all’indirizzo email scuole@comune.formigine.mo.it oppure telefonare ai numeri 059 416242, 059 416170, 059 416280 o 059 416296.