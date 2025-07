Martedì 8 luglio, alle ore 18, inaugura a Bologna la nuova sede dello Sportello Green per le imprese, un servizio promosso da BIS – Bologna Innovation Square, la piattaforma dell’innovazione di Città metropolitana e Comune di Bologna.

Realizzato in collaborazione con AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, lo Sportello è pensato come nuovo alleato di start‑up e MPMI nell’affrontare la transizione ecologica e nell’adottare soluzioni più efficaci e rispettose dell’ambiente: offre informazioni aggiornate su bandi e incentivi, opportunità di networking e orientamento personalizzato per accompagnare le imprese in questo percorso di trasformazione.

Di seguito il programma dell’evento:

ore 18.00 Cos’è BIS – Bologna Innovation Square – Giovanna Trombetti, Città metropolitana di Bologna

ore 18.10 Le azioni per la transizione ecologica di BIS – Daniele Cencioni, Città metropolitana di Bologna

ore 18.20 L’innovazione per la transizione ecologica a Imola – Davide Baroncini, Officina Digitale Scarl

ore 18.30 AI Factory e l’intelligenza artificiale per la transizione ecologica delle PMI – Marta Carboni, IFAB

ore 18.40 Il progetto CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti – Sara Maldina, Progetti d’impresa, Città metropolitana di Bologna

ore 18.50 Testimonianze da parte di start up green: Astreo – piattaforma per l’efficientamento energetico, macchinari e impianti di produzione; Hexergy – piattaforma per CER

Seguirà aperitivo conviviale.