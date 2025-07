La Polizia di Stato di Bologna, nella notte, ha arrestato un cittadino ucraino classe 1998, per il reato di tentata rapina impropria, dopo che lo stesso è stato sorpreso a rubare su diverse auto in sosta.

Nello specifico, alle ore 4 circa, le volanti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, hanno colto in flagranza l’uomo, dopo che la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione da parte di un residente che vedeva un uomo, in Via Gandusio, intento a rovistare all’interno di alcune autovetture in sosta, per poi spostarsi in via Zago.

L’uomo, all’arrivo della volante, si trovava all’interno di un autocarro in sosta che presentava il finestrino lato passeggero infranto e lo sportello aperto; alla vista degli agenti l’uomo si è dato alla fuga e, nel tentativo di divincolarsi, ha colpito con calci e pugni uno dei poliziotti intervenuti, che è stato successivamente trasportato in codice 1 presso l’Ospedale Maggiore ed è stato dimesso con 8 giorni prognosi. Nelle fasi di controllo, l’uomo ha perso dalla tasca un coltello da cucina ed è stato trovato in possesso di una torcia led e di un frontalino di autoradio asportato dall’autocarro.

Il soggetto, senza fissa dimora e privo di occupazione lavorativa, è risultato dedito alla commissione di furti di autovetture in sosta, in particolare nel settembre del 2022, nei confronti dello stesso è stato disposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna; misura non più in atto.

L’uomo, dunque, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e tradotto presso la locale Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.