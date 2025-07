Giovedì 10 luglio, alle 21.30, nell’ambito di Un giro (non solo) di jazz – la rassegna di serate musicali all’interno degli orti di Santa Chiara allo Spazio Gerra – è in programma lo spettacolo “Singing Chet Baker” con un raffinato trio composto da Monica Perboni (voce), Simone Copellini (tromba) e Luca Savazzi (pianoforte).

Un omaggio al leggendario trombettista e cantante, alfiere bello e dannato del Cool Jazz, anima tormentata e straordinario talento musicale: un artista che ha lasciato un lungo solco nella storia della musica, per come suonava, per come cantava e anche per la difficile esistenza che si è trovato ad attraversare. Un sentito tributo che Monica Perboni ha voluto realizzare studiando e poi riprendendo il repertorio del trombettista nato in Oklahoma e per lunghi anni rimasto in Italia. Brani originali reinterpretati e a volte anche tradotti in Italiano dalla voce della Perboni, dalla sapiente tromba di Simone Copellini e dal pianoforte di Luca Savazzi.

La rassegna Un giro (non solo) di jazz si concluderà il 17 luglio con una serata a ritmo di Forrò, il genere musicale originario del nordest del Brasile, grazie al Grupo Xodo de Exu, con Rosa Emilia Dias (voce), Paolo Materazzo (fisarmonica) e Daniele Galletta (chitarra).