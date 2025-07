Da oggi 9 luglio la strada provinciale 36 “Val di Zena”, riapre al transito nel territorio dei comuni di San Lazzaro di Savena e di Pianoro. Una nuova ordinanza emanata oggi dal Settore Strade di Palazzo Malvezzi revoca infatti tutte le ordinanze precedenti, a eccezione di quelle che interessano il tratto dal km 14+400 al km 15+980, ancora interrotto in attesa dei lavori (già finanziati da Città metropolitana di Bologna e previsti per le prossime settimane), e del tratto dal km 4+550 al km 4+600, che permane aperto a senso unico alternato regolato da semaforo (in attesa dei finanziamenti per la ricostruzione e la messa in sicurezza del ponte).

La nuova ordinanza, viste le attuali condizioni di percorribilità e sicurezza della strada, viene incontro in particolare alle necessità di Comuni e privati di effettuare interventi di ricostruzione nelle parti di loro competenza.