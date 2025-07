A seguito della seduta del 9 luglio della Commissione Sport, il Comune di Castel San Pietro Terme ha avviato la manifestazione d’interesse rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, per assegnare gli spazi in orario extrascolastico nelle palestre comunali per l’annata sportiva 2025/26.

In particolare si può richiedere la concessione stagionale delle palestre comunali in orario extrascolastico nelle ore pomeridiane, serali e nei fine settimana, delle seguenti palestre comunali:

– Palestra IPSSAR, viale Terme 1056, Castel San Pietro Terme

– Palestra Serotti, via Serotti 3, Castel San Pietro Terme – Osteria Grande

– Palestra Sassatelli, via Machiavelli, Castel San Pietro Terme

– Palestra Ex Alberghetti, via Remo Tosi 7, Castel San Pietro Terme

Il modulo per la richiesta, disponibile nel sito web del Comune, deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, accompagnato da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario, e fatto pervenire al Comune entro lunedì 21 luglio con una delle seguenti modalità:

invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it;

consegna a mano al protocollo comunale presso lo Sportello Cittadino, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il martedì anche dalle 15 alle 17,45 e il giovedì anche dalle ore 12,30 alle 17,45);

invio a mezzo posta raccomandata (il recapito del plico entro il termine fissato sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, esonerando l’Amministrazione dalla responsabilità in caso di ritardo o mancata consegna), o con corriere al seguente indirizzo: Comune di Castel San Pietro Terme – Ufficio Sport presso Sportello Cittadino, piazza XX Settembre 3, 40024 Castel San Pietro Terme, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il martedì anche dalle 15 alle 17,45 e il giovedì anche dalle ore 12,30 alle 17,45);

invio all’indirizzo email: sport@comune.castelsanpietroterme.bo.it

E’ possibile richiedere informazioni inerenti all’avviso, entro le ore 12 di giovedì 17 luglio all’indirizzo e-mail sport@comune.castelsanpietroterme.bo.it