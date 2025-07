Nella mattina di ieri, lunedì 14 luglio, intorno alle 9:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato interveniva in via IV Novembre a seguito della segnalazione, effettuata da alcuni residenti, di possibile spaccio. Nello specifico, un residente riferiva alla Sala Operativa della Questura di aver notato in diretta alcune cessioni di presumibile sostanza stupefacente da parte di un soggetto che si trovava ancora sul posto.

Arrivati immediatamente, dopo aver ricevuto tutte le descrizioni del possibile pusher, gli agenti riuscivano a individuarlo ancora nei pressi del piazzale antistante la stazione “storica” di Reggio Emilia. Si trattava di un 52enne di origine tunisina, con numerosi precedenti penali, alcuni proprio in materia di sostanze stupefacenti che, a seguito di una perquisizione personale sul posto, veniva trovato in possesso di circa 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e denaro contante.

Il 52enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine dei consueti accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio con il contestuale sequestro della droga rinvenuta.