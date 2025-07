È stato proiettato oggi in anteprima al Modernissimo, “Ricordando Giacomo”, il docufilm dedicato a Giacomo Venturi, sindaco di Zola Predosa (dal 1995 al 2004) e vicepresidente della Provincia di Bologna (dal 2006 al 2014).

Il docufilm è ora disponibile sul canale Youtube della Città metropolitana a questo link: https://youtu.be/Yt7wI25ZBzE

La proiezione è stata preceduta dalla presentazione alla stampa con interventi del sindaco Matteo Lepore, di Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa, Pierluigi Stefanini, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Mauro Curati, giornalista e regista del docufilm e Simonetta Menichetti.

A dieci anni dalla tragica scomparsa di Giacomo Venturi, il docufilm vuole rendere omaggio alla figura di un giovane amministratore che, per un decennio, ha guidato con passione e competenza il Comune di Zola Predosa, per poi ricoprire il ruolo di Vicepresidente della Provincia di Bologna, prima della trasformazione in Città metropolitana.

“Ricordando Giacomo” è un docufilm della durata di circa 25 minuti, realizzato da Mauro Curati e Paolo Berni, prodotto da Ex-Press Comunicazione su iniziativa della Città metropolitana di Bologna. Il progetto è stato finanziato anche dal Comune di Bologna, dal Comune di Zola Predosa e dalla Fondazione del Monte, con il sostegno del Gruppo Felsineo e W-A Progettazioni.

Attraverso un racconto per tappe, il docufilm ripercorre la vita politica e personale di Venturi, figura tuttora molto amata e presente sul territorio non solo per le opere realizzate, ma anche per la visione lungimirante che ha caratterizzato il suo impegno istituzionale.

Un amministratore appassionato, competente, trascinante: Giacomo Venturi ha rappresentato un esempio autentico di impegno civile, ispirato da un profondo senso del bene comune.

Nel film compaiono le testimonianze di numerose personalità – tra cui Pierluigi Bersani, Matteo Lepore, Davide Dall’Omo, Giovanni Gordini, Pier Luigi Stefanini, Walter Veltroni, Gianni Cuperlo, Massimiliano Tarozzi – oltre ai tanti amici e conoscenti che lo hanno accompagnato in diversi momenti della vita, ricordandone le qualità umane e professionali.

Nato a Zola Predosa il 31 dicembre del 1968, il 4 ottobre del 2014 l’allora vicepresidente della Provincia, già sindaco di Zola, Giacomo Venturi morì in un incidente stradale mentre si stava recando alla Festa dell’Unità.