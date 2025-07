Da domani, mercoledì 16 luglio, due importanti cantieri del centro storico cambiano fase, in coerenza con quanto previsto dal cronoprogramma della Linea Rossa. Il primo è il tratto di via Indipendenza compreso tra via Righi e via Irnerio, dove i lavori si spostano sul lato ovest della strada, mentre il secondo è la porzione di via San Felice “Larga” (dalla Porta a via Riva Reno), con la nuova area dell’intervento che si colloca nella parte nord della carreggiata.

Le variazioni, in entrambi i casi, non comportano modifiche all’attuale assetto della viabilità provvisoria. San Felice rimane percorribile solamente in una corsia verso il centro storico, così come lungo via Indipendenza permane il senso unico in direzione viali.

Dal 23 luglio via S. Giuseppe non sarà più accessibile, per gli autorizzati, da via Indipendenza ma da via Galliera.

Unica modifica sostanziale, nel cantiere di via San Felice, è la sospensione di tutti i parcheggi temporanei (circa 38) realizzati nella parte nord della carreggiata durante la prima parte dei lavori nel quadrante. Restano fruibili, invece, anche dopo il 16 luglio, i nuovi stalli a strisce blu nella corsia di via Riva Reno tra San Felice e la rotonda di piazza Azzarita (circa 17 stalli).

Si completa la cantierizzazione della via Emilia

Sempre dal 16 luglio i lavori scendono su strada da via Caduti di Amola al Pontelungo, andando a completare la cantierizzazione della via Emilia, lungo la quale è ormai possibile scorgere il profilo della prima linea tranviaria. A essere interessato è quindi anche il ponte della ferrovia di Borgo Panigale – infrastruttura in calcestruzzo tra le prime realizzate Italia – che, a lavori terminati, sarà il terzo tratto promiscuo della Linea Rossa, dopo quello di San Felice “Stretta”-Ugo Bassi e l’altro in zona San Donnino. Le operazioni per allestire il lungo cantiere (si tratta di tre lotti) si svilupperanno progressivamente nella parte nord della carreggiata, garantendo comunque sempre il doppio senso di marcia.

Da settembre tutta l’area dei lavori si sposterà a sud, lasciando libera alla circolazione una corsia a senso unico verso la periferia nel tratto compreso tra via della Pietra e la rotonda di nuova realizzazione in corrispondenza della Persicetana e a senso unico verso il centro nel tratto compreso tra via della Pietra e il Pontelungo. Sarà durante questa fase che, in giornate non continuative, si renderanno necessari degli interventi notturni che avranno come conseguenza la chiusura temporanea del ponte. La circolazione potrà però contare sulle nuove bretelle di collegamento tra Borgo Panigale e viale de Gasperi.