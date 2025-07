UniCredit annuncia il lancio di un nuovo servizio di pagamento internazionale per i clienti retail, sviluppato in partnership con Wise, società tecnologica globale specializzata in pagamenti transfrontalieri. Questa collaborazione fa di UniCredit la prima banca in Italia a integrare una soluzione veloce, sicura e trasparente per i pagamenti in valuta estera direttamente nella sua app di mobile banking.

Il nuovo servizio consente di effettuare trasferimenti internazionali da euro a diverse valute estere, con la stessa velocità e semplicità dei pagamenti nazionali. Nella maggior parte dei casi, i fondi vengono accreditati al destinatario in pochi secondi[1], con prezzi chiari e competitivi e un’esperienza utente semplificata.

Attraverso il nuovo servizio, i clienti italiani di UniCredit possono inviare pagamenti in modo semplice e veloce a destinatari in selezionati Paesi[2], tra cui Regno Unito (GBP), Svizzera (CHF), Hong Kong (HKD), Singapore (SGD) e India (INR), con altre valute in fase di sviluppo.

L’iniziativa fa leva anche sulle soluzioni di pagamento all’avanguardia di UniCredit, tra cui l’introduzione del cambio incorporato quando si effettuano o ricevono pagamenti in oltre 120 valute attraverso UC PayFX, nonché la gestione avanzata dei cambi e il monitoraggio delle transazioni attraverso UC PayFX Webservice.

Raphael Barisaac, Global Head of Payments & Cash Management di UniCredit, ha commentato: “La nostra missione è trasformare i pagamenti in un’esperienza agile e senza ostacoli, con la velocità e la trasparenza di una fintech. I nostri clienti si aspettano soluzioni semplici, veloci e trasparenti a costi accessibili anche quando si tratta di transazioni complesse come i bonifici internazionali. Questo nuovo servizio è stato creato per rispondere esattamente a tali esigenze e rappresenta un passo fondamentale in quella direzione.”

Steve Naudé, Global Managing Director di Wise Platform ha dichiarato: “Questa partnership segna una pietra miliare per milioni di persone e imprese che si affidano a UniCredit per le loro esigenze bancarie quotidiane. Wise e UniCredit condividono una visione chiara e un forte orientamento al consumatore e non vediamo l’ora di offrire ai clienti di UniCredit un’esperienza di pagamenti internazionali ancora più fluida, veloce ed efficiente”.

Laddove le offerte bancarie tradizionali per i pagamenti internazionali si basano su reti di banche corrispondenti, richiedono tempo per l’elaborazione e possono comportare costi imprevedibili, la nuova soluzione si avvale della presenza in loco di Wise e dell’accesso diretto ai sistemi di pagamento locali per facilitare un processo significativamente più rapido e trasparente.

Il servizio sarà messo a disposizione dei clienti di UniCredit in Italia a partire dal 21 luglio 2025, con l’intenzione di estenderne la disponibilità ad altri Paesi nel prossimo futuro.