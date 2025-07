Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 luglio, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 32enne di origine nigeriana in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa, ieri stesso, dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia.

L’uomo era già stato tratto in arresto lo scorso 28 maggio da personale della Polizia Ferroviaria reggiana, in quanto trovato all’interno della stazione “Storica” di Reggio Emilia con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

A seguito di tale arresto nei confronti del 32enne, che vantava già numerosissimi precedenti penali prevalentemente per reati in materia di sostanze stupefacenti, era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Durante il periodo di detenzione domiciliare, però, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato, durante una perquisizione effettuata nel domicilio dove lo stesso stava scontando la misura, rinveniva ulteriore sostanza stupefacente, nel caso di specie cocaina, con il contestuale deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Sulla base di ciò, il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia ha disposto l’aggravamento della misura cautelare in atto sostituendola con quella della custodia cautelare in carcere. Ieri pomeriggio, dunque, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha dato esecuzione alla nuova misura cautelare e, dopo aver rintracciato il 32enne nella sua abitazione, l’uomo è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.