Lunedì 21 luglio 2025, alle ore 18.30, presso il Municipio del Comune Castel Guelfo di Bologna (Palazzo Malvezzi-Ercolani), in via Gramsci 10, si terrà un incontro pubblico della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese, per presentare il piano degli interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico lungo l’asta del fiume Sillaro.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le strategie e le azioni che l’amministrazione regionale e gli enti competenti stanno mettendo in campo per garantire la sicurezza del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Interverranno: Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna; Manuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza Regione Emilia-Romagna; Marco Panieri, Presidente Nuovo Circondario Imolese; Claudio Franceschi, Sindaco Castel Guelfo di Bologna; Marco Bacchini, Struttura Commissariale Straordinaria per l’alluvione; Monica Guida, Settore Difesa del Suolo, Regione Emilia-Romagna; Andrea Colombo, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; Davide Parmeggiani, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Saranno inoltre presenti all’incontro i Sindaci dei Comuni interessati dal piano di interventi: Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola e Medicina.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, prevede ingresso libero fino ad esaurimento posti.