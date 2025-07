Si è concluso questa mattina in piazza della Mercanzia il posizionamento degli alberi in alcune piazze del centro storico: oltre alla Mercanzia, le piazze del Nettuno, Re Enzo, Galvani, del Francia e de’ Celestini.

La misura è stata adottata dal Comune nei giorni scorsi, in seguito alla prolungata allerta caldo, per aumentare le zone di ombra nelle piazze più frequentate del centro.

Per autorizzare queste installazioni il Sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente contenente “misure volte al miglioramento del microclima urbano nel centro della città”.

Le piante a fine settembre verranno piantate nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia della città.