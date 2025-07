C’è ancora tempo per partecipare alla Festa dello Sport 2025, in programma sabato 6 settembre, dalle 16.00 alle 20.00, presso la zona sportiva Casatorre.

Le associazioni sportive dilettantistiche del territorio interessate a promuovere le proprie attività e coinvolgere giovani e famiglie, possono ancora iscriversi compilando l’apposito modulo di partecipazione. Un’occasione concreta per farsi conoscere e coinvolgere i giovani in esperienze di sport e aggregazione.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di adesione scaricabile dal sito www.castelsanpietroterme.bo.it e inviarlo all’Ufficio Sport all’indirizzo email sport@comune.castelsanpietroterme.bo.it entro e non oltre domenica 20 luglio 2025.

Invitiamo tutte le associazioni a cogliere questa opportunità di visibilità e incontro con la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Sport allo 051-6949574