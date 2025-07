La Giunta ha approvato nei giorni scorsi un’integrazione alla convenzione con Acer per l’abbattimento di una struttura comunale prefabbricata fatiscente in via Terracini, attualmente usata come deposito. Al suo posto sorgerà per il prossimo inverno una struttura temporanea di accoglienza che, secondo quanto previsto dal Piano allerte climatiche del Comune, garantirà un riparo per persone vulnerabili nei periodi di freddo o caldo intenso ma anche al verificarsi di eventi meteorologici avversi.

Il Comune riconosce ad Acer un importo di 250 mila euro per la demolizione e la predisposizione dell’area per la collocazione della nuova struttura che dovrà essere pronta nel più breve tempo possibile e permettere l’avvio del servizio di accoglienza a partire dall’1 dicembre 2025 per tutta la durata dell’allerta climatica invernale.

La struttura potrà ospitare fino a 100 persone, per coprire e integrare i posti presenti in strutture che non saranno disponibili questo inverno, fra cui Villa Serena, il polo Pallavicini e una struttura presso il Lazzaretto (abbattuta nel 2022 perché fatiscente).