Il 15 luglio scorso, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino albanese 34enne per la detenzione di oltre 11 kg lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di un’arma comune da sparo.

In particolare gli investigatori della Squadra Mobile monitoravano da tempo un noto pregiudicato, già condannato a 14 anni per omicidio avvenuto nel 2011 a Bologna. Per tale reato, e per altri legati allo sfruttamento della prostituzione, l’uomo era stato recluso dal 2011 al maggio 2024.

Monitorando gli spostamenti dell’uomo gli investigatori decidevano di procedere, di iniziativa, alla perquisizione del domicilio del pregiudicato, individuato a San Lazzaro di Savena nella frazione Castel dei Britti.

Nella cantina di pertinenza dell’alloggio nella disponibilità dell’uomo, gli investigatori della Polizia di Stato rinvenivano un borsone contenente n. 10 panetti risultati contenere cocaina per un peso lordo complessivo di kg. 11,405 e, occultata all’interno di un forno da incasso, un’arma da fuoco, tipo Revolver, Marca ARMINIUS 38 Special, risultata provento di un furto in abitazione consumato in provincia di Siena nel novembre 2022. All’atto del rinvenimento, l’arma risultava avere inserito nel relativo caricatore un proiettile calibro 38 Special; sempre all’interno della custodia dell’arma veniva rinvenuto un calzino contenente ulteriori 23 proiettili dello stesso calibro.

Si ricorda che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza dell’indagato.