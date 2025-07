Alle ore 22:30 di ieri, un incendio ha interessato quattro villette a schiera in via Carlo e Ada Bettini, nel comune di Sasso Marconi. Sul posto sono intervenute sette squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, che hanno lavorato diverse ore nello spegnimento e messa in sicurezza dell’intera area residenziale. L’intervento ha impedito il propagarsi delle fiamme ad altre abitazioni vicine.

L’incendio ha provocato ingenti danni strutturali, non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’evento da parte del Nucleo Investigativo Antincendi di Bologna.