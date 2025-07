Questo pomeriggio la stazione Corno alle Scale del Soccorso Alpino è stata attivata per un intervento nel comune di Lizzano in Belvedere. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è stata attivata per soccorrere una 59enne tedesca che, a seguito di una caduta mentre stava svolgendo un’escursione sul monte Belvedere insieme al marito, ha riportato un trauma ad un arto inferiore.

I tecnici sono giunti sul luogo dell’incidente con il mezzo fuoristrada e, dopo aver stabilizzato l’arto dell’infortunata, l’hanno caricata a bordo della jeep per trasportarla celermente alla strada carrozzabile dove è giunta l’ambulanza della Croce Rossa di Lizzano in Belvedere che l’ha presa in carico.