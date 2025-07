La trentesima edizione del Festival Mundus, organizzato da ATER Fondazione, porta in Piazza Fiume a Scandiano, giovedì 24 luglio alle ore 21:30, uno spettacolo che intreccia musica e parole: La vera storia di Billie Holiday.

Sul palco, tre protagonisti d’eccezione daranno vita a un racconto intenso e suggestivo: Danilo Rea al pianoforte, Oona Rea alla voce e l’attrice Barbara Bovoli, che sarà anche voce narrante della serata.

Danilo Rea, pianista di fama internazionale, è conosciuto per la sua straordinaria capacità improvvisativa e per uno stile unico che fonde genialità creativa e una solida formazione accademica. In questo spettacolo rende omaggio a Billie Holiday, una delle figure più iconiche e controverse della storia del jazz.

Attraverso musica e parole, viene raccontata la vita intensa e tormentata della grande cantante: dalle difficoltà dell’infanzia alle ristrettezze economiche, dalle violenze e dipendenze alla solitudine, fino agli esordi, al successo e al coraggio nel farsi portavoce dei diritti civili degli afroamericani. Una storia che ha ispirato innumerevoli libri, film, poesie e canzoni.

Ad accompagnare Danilo Rea, la voce intensa e profonda di Oona Rea, figlia d’arte e interprete di grande sensibilità, che eseguirà alcuni dei brani più celebri di Billie Holiday, offrendo un tributo autentico a una delle donne più complesse e affascinanti del panorama musicale del Novecento.

La narrazione sarà affidata all’attrice Barbara Bovoli, che firma anche il testo dello spettacolo.

Festival Mundus

Nel 2025 si celebra la trentesima edizione del Festival Mundus, la storica rassegna musicale estiva promossa da ATER Fondazione. Dal 30 giugno al 1° agosto 2025 , sono in programma 16 concerti con circa 60 artisti italiani e internazionali in luoghi di grande fascino nei comuni di: Carpi (MO), nel reggiano a Casalgrande, Correggio, Reggio Emilia, Scandiano, e – per la prima volta – anche a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma. Come da tradizione, il Festival ci condurrà in un viaggio musicale senza confini che attraversa culture, territori e generi: dal jazz alla world music, dal folk alla musica contemporanea, dal soul e l’r&b passando dal rock; inoltre, la speciale edizione in occasione del trentennale è particolarmente ricca di nuove proposte internazionali.

Biglietteria

ingresso unico € 12,00

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com/it/tour/festival-mundus-2025/3430, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.