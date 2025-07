Si aggiunge una nuova, preziosa collaborazione nell’ambito del “nonFestival” L’Uomo che cammina, l’evento culturale giunto all’ottava edizione, e che in questi anni è diventato un’occasione estremamente originale per riflettere sul rapporto tra uomo, natura e dimensione del sacro. Un appuntamento che si contraddistingue per l’alto livello degli appuntamenti proposti e degli ospiti che vi partecipano. La collaborazione è quella con il Comune di Baiso, il cui territorio ospiterà due interessanti serate il 22 e 29 luglio, entrambe con inizio alle ore 21 ed entrambe ospitate all’Oratorio Toschi.

“Ginestra, fragilità o resistenza? Tra letteratura e psicologia” è il titolo del doppio appuntamento che vedrà protagoniste il 22 luglio Giulia Merli e il 29 luglio Simona Frigieri.

“È nella fragilità che nasce la vera forza – afferma la psicoterapeuta Giulia Merli – Un fiore che sboccia tra le rocce, un uomo che cammina nella complessità del vivere. Un incontro tra psicologia e letteratura ispirato alla “Ginestra” di Leopardi: simbolo di resistenza silenziosa, di dignità, di umanità condivisa. Cosa significa oggi essere fragili? Come trasformare il dolore in consapevolezza? Possiamo resistere… insieme?”. Simona Frigieri che invece condurrà la seconda serata è appassionata di storia e letteratura italiana e docente in materie letterarie alla scuola secondaria di primo grado di Baiso. Presenterà alcuni tratti biografici di Giacomo Leopardi e il concetto filosofico del poeta recanatese sulla rapporto uomo-natura, con l’analisi dei versi salienti del canto “la ginestra” con riferimento al concetto di pessimismo storico, cosmico e il destino dell’umanità.

Le serate saranno a ingresso libero e gratuito. L’Uomo che cammina proseguirà poi con altri appuntamenti fino a ottobre: il programma completo è su www.uomochecammina.it. Per informazioni: Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti, tel. 0522 610204.