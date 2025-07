Dal prossimo primo agosto il medico di medicina generale dottor Carlo Menozzi, in servizio da tempo a Formigine nella frazione di Casinalbo, cesserà l’attività per raggiunti limiti di età.

Tutti i pazienti saranno automaticamente assegnati alla dottoressa Chiara Ferrari che prenderà servizio già dal primo agosto nello stesso ambulatorio occupato dal dottor Menozzi, via Don Giulio Maselli 21.

L’Ausl di Modena ha inviato una lettera informativa, consultabile dal Fascicolo Sanitario Elettronico se attivato, a tutte le persone interessate per informarle del pensionamento del loro medico e del subentro di un altro professionista sanitario.

“L’Azienda USL si è impegnata ed è riuscita a reperire un medico nonostante le note difficoltà di reclutamento, problema ancora più significativo in un periodo come quello estivo – sottolinea la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo Federica Ronchetti – la nostra volontà è, come sempre, quella di garantire l’assistenza primaria in tutto il territorio della provincia, dai comuni alle frazioni, senza creare disagi ai cittadini”

“Come amministrazione comunale – sottolinea il sindaco di Formigine Elisa Parenti – ci stiamo occupando delle famiglie formiginesi, cercando di intercettare le esigenze dei cittadini, a partire da quelli più piccoli sino agli anziani. L’assistenza primaria è un diritto per tutti i cittadini, in particolare per quelli più fragili e per quelli che vivono nelle frazioni. Dopo Magreta, anche Casinalbo riesce ad avere un medico di medicina generale. Un sistema lungimirante di welfare si ottiene proprio grazie alla collaborazione tra enti e servizi diversi: facendo rete con aziende sanitarie, ordine dei medici, professionisti, farmacie, servizi sociali e associazionismo socio sanitario. Il medico di famiglia è infatti anche una figura chiave di collegamento fra famiglie e istituzioni. Ringrazio per questo l’Azienda USL che ha ascoltato e soddisfatto le nostre richieste, consapevoli dell’attuale difficoltà di reclutamento dei professionisti. I migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Chiara Ferrari”.