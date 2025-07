Venerdì, 25 luglio, è in programma al Rifugio dell’Aquila di Ligonchio l’evento “Vivere bene insieme – Nuovi spazi di comunità in Appennino”. Dalle ore 16, si terrà un importante incontro dedicato alla valorizzazione delle esperienze di comunità nate e cresciute nell’ambito dei progetti sul “Presidio sociale delle cooperative di comunità” della Strategia Nazionale Aree Interne, rivolte ai cittadini over 65 e ai loro famigliari, residenti nel comune di Ventasso.

Alla realizzazione hanno contribuito l’Unione dell’Appennino, il Comune di Ventasso, l’Azienda Usl di Reggio Emilia (distretto sanitario di Castelnovo Monti), le cooperative del territorio e le associazioni locali. L’iniziativa vuole essere un’occasione di incontro, racconto e condivisione di buone pratiche legate al benessere comunitario, alla cura delle relazioni e alla promozione dell’abitare attivo in Appennino, nella cornice della Strategie Aree Interne.

Afferma il Presidente dell’Unione e Sindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari: “Il territorio appenninico è, ormai da anni, segnato da profondi cambiamenti della struttura demografica: accelerazione del processo di invecchiamento, aumento della speranza di vita e conseguente aumento degli anziani, calo della natalità e aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro, impoverimento delle reti familiari e amicali. Ciò avviene mentre le politiche di cura e assistenza tendono a mantenere l’individuo presso il proprio domicilio il più a lungo possibile. Questo territorio nel 2015 è stato individuato come “area interna” dal Governo. È stata realizzata una strategia con l’obiettivo di adeguare la quantità e qualità dei servizi di istruzione, salute, mobilità e di promuovere progetti di sviluppo di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Sono stati messi in campo progetti di grande importanza nell’ambito della cura e della socialità delle persone anziane e fragili, che hanno registrato un buon successo, sui quali vogliamo confrontarci con questa giornata di restituzione”.

Aggiunge il Sindaco di Ventasso Enrico Ferretti: “Nell’Appennino Reggiano abbiamo esempi fondamentali per la tenuta sociale del territorio come le cooperative di comunità. Hanno un ruolo importantissimo di “welfare comunitario” grazie alla partecipazione ai bisogni degli abitanti, in particolare delle persone più deboli o vulnerabili. Un altro progetto che è stato attuato è l’Infermiere di Famiglia e Comunità, una figura infermieristica estremamente innovativa nel contesto sanitario nazionale che non era presente nell’alto Appennino Emiliano prima dell’esperienza della Snai. Altra iniziativa di valore sono i Centri di Socialità, aperti con cadenza settimanale, su tutto il territorio di Ventasso nelle principali frazioni con l’obiettivo di creare uno spazio ed un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo per contrastare il fenomeno dell’isolamento e della solitudine che rappresentano due elementi particolarmente impattanti nelle realtà di montagna. Anche il servizio di trasporto farmaci ha visto il coinvolgimento delle Cooperative di comunità, gli Infermieri di comunità, le farmacie comunali presenti sul territorio e i Medici di Medicina Generale. Oltre ai servizi di accudimento sociale e sanitario sono stati proposti progetti che mirano a promuovere stili di vita sani, come ad esempio le camminate che si tengono in tante zone vocate del nostro territorio o corsi di yoga. L’incrocio tra i risultati di tutte queste esperienze ci fornisce una importante e dettagliata “fotografia” della situazione e delle necessità della socialità sul crinale, che può rappresentare la base per rafforzarle o introdurne di nuove a seconda dei bisogni individuati”.

L’incontro è aperto a tutti, avrà una durata di circa due ore ed è previsto il rinfresco finale.