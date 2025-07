Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova pista ciclopedonale di collegamento fra via Togliatti (di fronte a Casa Cervi) e via Cosmi, passando di fianco agli orti comunali. L’opera è stata realizzata con un compattato per la lunghezza complessiva di 250 metri.

“L’opera appena terminata rappresenta un importante collegamento, immerso nel verde, fra due aree molto frequentate di Albinea – spiega l’assessore Leonardo Napoli- Il nuovo percorso, infatti, si raccorda con quello già esistente che costeggia il parco “radici di amicizia” e arriva fino a via Papa Giovanni XXIII” . Oltre a questo ciclopedonale di nuova realizzazione, è stato da poco rifatto il collegamento dal cimitero di Caselline a via Nenni ed è stato aperto il passaggio pedonale fra via della Tenuta e via Monterampino.