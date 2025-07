Un aviatore, un bambino venuto da un altro pianeta e l’incontro che cambia ogni cosa: giovedì 24 luglio alle ore 21:15, al Parco Ferrari di Maranello, va in scena “Il Piccolo Principe”, poetico adattamento teatrale firmato da Matuta Teatro.

Tratto dal celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo restituisce con delicatezza la magia di una storia senza tempo, in cui si parla di amicizia, di amore e della capacità di vedere con il cuore. La scena si popola di pianeti, rose, serpenti e personaggi simbolici che fanno riflettere con dolcezza e ironia, in un gioco teatrale coinvolgente adatto a bambini e adulti.

In scena due attori e un universo di luci e suggestioni visive che accompagnano il pubblico, dai 5 anni in su, in un viaggio emozionante tra sogno e memoria.

L’evento fa parte di Aria Aperta Teatro Festival, a cura di Quinta Parete APS, con la direzione artistica di Enrico Lombardi, realizzato con il sostegno del Comune di Maranello, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena.

È possibile acquistare il pacchetto “zero pensieri” che include cena, laboratorio per bambini e spettacolo.