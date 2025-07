Si aggirava nei pressi di un parco pubblico del comune di Reggio Emilia quando è stato fermato da una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri. Lui, un giovane 17enne, durante le procedure di identificazione palesava una forte preoccupazione, tanto da insospettire ulteriormente gli operanti, che approfondivano i controlli, rinvenimento in suo possesso un passamontagna, ed un coltello da cucina della lunghezza totale di 20 cm (lama 9 cm), del quale non è stato in grado di giustificare il possesso.

Con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i Carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna il 17enne reggiano, sequestrandogli quanto illecitamente detenuto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.