Nel pomeriggio di ieri, il Questore di Bologna Antonio Sbordone, ha incontrato in Questura i rappresentanti dei Comitati dei cittadini e commercianti storici del quartiere Bolognina, al fine di rafforzare la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e le comunità locali, con l’obiettivo di garantire un maggiore livello di sicurezza e vivibilità.

Durante l’incontro sono state affrontate le principali problematiche per la sicurezza del quartiere tra cui lo spaccio, i reati di microcriminalità, il degrado ambientale e l’abusivismo commerciale.

Il Questore ha sottolineato l’importanza della sinergia e della collaborazione per conseguire risultati migliori, ribadendo che il Quartiere Bolognina rappresenta una priorità, come del resto dimostrano i numerosi servizi di controllo del territorio predisposti con cadenza settimanale in quell’area. La Bolognina è un quartiere ricco di elementi di valore, dove la maggior parte dei residenti è costituita da lavoratori e persone oneste, legittimamente desiderose di vivere in modo sereno, motivo per cui la Questura si impegnerà ulteriormente per migliorare determinate criticità del quartiere.

Le segnalazioni effettuate dei Comitati, che hanno riguardato determinate aree soprattutto in alcune fasce orarie, saranno oggetto di specifica valutazione e maggiore attenzione, in modo da offrire risposte sempre più compatibili alle esigenze dei residenti e degli operatori economici.

All’incontro erano presenti anche il Dirigente del Commissariato Bolognina Pontevecchio dott. Stefano Zanforlino, il Dirigente dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale dott. Marco Gianfrancesco e la Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico dott.ssa Eleonora Arcioni.

È stata anche evidenziata l’importanza dell’utilizzo dell’applicazione della Polizia di Stato “YouPol”, disponibile gratuitamente per smartphone e tablet, quale strumento utile per inviare segnalazioni di reati in tempo reale, anche in via anonima, direttamente alla Sala Operativa della Questura, in modo da ottenere un intervento rapido ed efficace.