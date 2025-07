Il 22 luglio, presso la Sala Stampa Savonuzzi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Vademecum 2025, un volume di 66 pagine, arricchito da foto e illustrazioni dedicate alla transizione energetica e alla sicurezza dell’abitare, frutto della collaborazione tra il Comune di Bologna, rappresentato dall’Assessora alla Missione Clima 2030, Anna Lisa Boni, e Confabitare, associazione dei proprietari immobiliari, con il contributo del Presidente nazionale Alberto Zanni e dei consulenti tecnici dell’associazione.

Durante l’incontro sono stati illustrati i contenuti e le finalità operative del documento, sottolineando l’importanza della sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà associative nel promuovere consapevolezza e strumenti concreti per affrontare la sfida climatica e migliorare la qualità dell’abitare. “Confabitare è una delle 74 organizzazioni della nostra città che sostengono Bologna Missione Clima e aderiscono al Contratto climatico. La transizione energetica può e deve essere portata avanti da tutti al fine di raggiungere l’autonomia energetica, abbassare le bollette e combattere l’emergenza climatica. In questo senso aumentare la consapevolezza di cittadini e aziende sulle possibilità esistenti è essenziale e questo vademecum è uno strumento che ci aiuta in questo obiettivo.” ha dichiarato l’Assessora Boni. “Questo vademecum nasce per semplificare e rendere accessibile a tutti, cittadini, amministratori condominiali e professionisti, il tema della transizione energetica, aiutando ciascuno a compiere scelte consapevoli e sostenibili. Per farlo, è essenziale comprendere a fondo i temi trattati e affidarsi a professionisti competenti e di fiducia”, ha dichiarato Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare.

Il Vademecum affronta in modo chiaro e approfondito i principali aspetti connessi alla transizione energetica e alla sicurezza dell’abitare, articolandosi in sei aree tematiche, ciascuna strutturata con una parte introduttiva e una sezione di approfondimento tecnico. Si parte dalla Direttiva “Case Green”, che delinea gli obiettivi europei in materia di efficienza energetica e le ricadute attese sul patrimonio edilizio. Si prosegue con un focus sulla riqualificazione energetica degli edifici, che illustra le opportunità concrete per migliorare le prestazioni degli immobili, e con un’analisi del comportamento individuale e risparmio energetico, che valorizza l’impatto delle scelte quotidiane dei cittadini. Ampio spazio è dedicato al tema della sicurezza impiantistica e strutturale, centrale soprattutto nei contesti condominiali, e alla tecnologia per la transizione energetica, con una panoramica sulle soluzioni più innovative oggi disponibili. A chiudere, una sezione sul ruolo degli amministratori e i supporti disponibili, che evidenzia le responsabilità e gli strumenti utili per una gestione competente ed efficace degli immobili. Oltre ai contenuti normativi e progettuali, il Vademecum, redatto dai consulenti di Confabitare, sottolinea l’urgenza di un salto culturale collettivo: superare la logica dell’intervento “per obbligo” e abbracciare consapevolmente un nuovo modo di abitare, più sostenibile, sicuro e resiliente. Il Vademecum 2025 sarà distribuito gratuitamente in 25.000 copie, destinate agli associati di Confabitare e disponibili presso gli Uffici Comunali di Prossimità del Comune e altri luoghi ad alta frequentazione in città. Chi non riuscisse a reperirne una copia, può richiederla direttamente presso la sede di Confabitare in via Marconi 6/2 a Bologna. Per informazioni 051-270444.